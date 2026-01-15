7096 طالباً يشاركون في «الألعاب المدرسية»

انطلقت منافسات النسخة الرسمية الثالثة من بطولة الألعاب المدرسية، تحت رعاية وزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بمشاركة واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين 7096 طالباً وطالبة من 518 مدرسة.

ووفقاً لبيان صحافي تقام البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون بين وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، في إطار منظومة وطنية متكاملة تُسهم في تعزيز فرص الرياضيين في دولة الإمارات لتحقيق الإنجازات القارية والدولية. وتختتم المنافسات في 23 مايو 2026.