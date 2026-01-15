«طواف الشارقة» ينطلق 23 الجاري بمشاركة 162 دراجاً

أكد مدير طواف الشارقة الدولي للدراجات، الدكتور ياسر عمر الدوخي، أن النسخة الـ11 من الطواف تمثل واحدة من أقوى النسخ في تاريخ الحدث، سواء على مستوى المشاركة أو التنظيم، مشيراً إلى أن الطواف بات يشكل منصة رياضية وسياحية وثقافية متكاملة، تعكس هوية إمارة الشارقة وقيمها الحضارية.

وقال الدوخي لـ«الإمارات اليوم»، إن الطواف، الذي يقام من 23 إلى 27 يناير الجاري، يشهد مشاركة 162 دراجاً يمثّلون 27 فريقاً ومنتخباً من 18 دولة، وهو ما يؤكد المكانة الدولية المتنامية للبطولة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى الفرق والمنتخبات العالمية، مضيفاً أن هذا التنوع يرفع المستوى الفني والتنافسي للسباق.

وأوضح أن المسافة الإجمالية للطواف تبلغ 503 كيلومترات موزعة على خمس مراحل، جرى تصميمها بعناية لتجمع بين التحدي الرياضي والترويج السياحي، انسجاماً مع شعار النسخة الحالية «من الفخر والعطاء إلى التراث والحضارة»، الذي يعكس رؤية الطواف في الربط بين الرياضة والهوية الوطنية والثقافية للإمارة.

وأشار مدير الطواف إلى أن المرحلة الأولى تحمل مسمى «الفخر والعطاء»، وتنطلق من جزيرة العلم وتنتهي في مزرعة القمح بمليحة، بينما تحمل المرحلة الثانية مسمى «الجبيل» مروراً بعدد من الأسواق التراثية الحديثة، في حين خُصصت المرحلة الثالثة لسباق ضد الساعة في منطقة الحيرة، مع تنظيم سباقين مصاحبين لفئتي المعاقين والشباب، بهدف إتاحة فرصة الاحتكاك الدولي وتعزيز البعد المجتمعي للحدث.

وأضاف الدوخي أن المرحلتين الرابعة والخامسة تنتقلان بالسباق إلى مدن الساحل الشرقي، وختام الطواف من نادي الشارقة للصقارين، وصولاً إلى مسجد الشارقة الكبير، في مشهد يجمع بين رياضة الصقارة والتراث الإسلامي، ويعكس عمق الحضارة الإماراتية.

وأكد أن اللجنة المنظمة سخّرت جميع الإمكانات لإنجاح الحدث، بمشاركة نحو 400 متطوع في مختلف اللجان، إلى جانب تنظيم فعاليات مصاحبة وترفيهية وتراثية في جميع مراحل الطواف، بما يعزز الحضور الجماهيري ويمنح الحدث بُعداً مجتمعياً مميزاً.

وكانت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات قد عقدت مؤتمراً صحافياً في نادي الصقارين بالشارقة، بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، عبدالله سلطان الدح، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، والأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، الدكتور أشرف محمد، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، محمد عبيد الحصان، والقائد العام السابق لشرطة الشارقة، اللواء «م» سيف الزري الشامسي، إلى جانب مدير الطواف، الدكتور ياسر عمر الدوخي، وعدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة، وأعضاء اللجان المنظمة.