فاكوندو: أداء الوحدة في «الكلاسيكو» لن يتأثر بتراجع النتائج

أكد لاعب الوحدة، فاكوندو دانيال، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة العين، المقررة بعد غد، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن جميع اللاعبين يركزون على الاستعداد الفني والذهني للقاء المرتقب، مبيناً أن أداء الفريق في «الكلاسيكو» لن يتأثر بتراجع نتائجه في المباريات الماضية.

وقال فاكوندو لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق يعمل على دراسة منافسه بشكل مفصل، مع التركيز على نقاط القوة والضعف، لضمان تقديم أفضل أداء وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقي الوحدة في صدارة المنافسة، لافتاً إلى أن الحماس داخل الفريق مرتفع، والجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين لتجاوز أي تحديات قد تواجههم خلال المباراة، مع الحرص على تطبيق الأسلوب المعروف للفريق وتحقيق الانضباط التكتيكي في الملعب، مشدداً على أن الوحدة يخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز على الفريق الذي يتصدر لائحة ترتيب الدوري.

أما عن مباراة الوحدة الماضية أمام الشارقة التي انتهت بالتعادل 1-1، فأكد فاكوندو أن الفريق خاض اللقاء بعقلية طبيعية، من دون الالتفات لأي عوامل خارجية، مشدداً على أن التركيز كان منصباً فقط على تقديم الأداء المطلوب داخل الملعب وتحقيق الفوز.

وقال: «دخلنا اللقاء ونحن ندرك أهميته، لكن من دون أن نعطي مدربنا السابق، خوسيه مورايس، أو أي تفاصيل جانبية حجماً أكبر من اللازم، لأن الهدف كان واضحاً منذ البداية وهو القيام بالعمل المعتاد بأقصى درجة من الجدية والالتزام».

وأضاف: «كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، لكننا تعاملنا معها بهدوء وثقة، حاولنا فرض أسلوبنا واللعب بطريقتنا المعتادة، وخلق الفرص التي تمنحنا الأفضلية، إلا أن النتيجة النهائية لم تكن كما تمنينا»، وأوضح أن التعادل ترك شعوراً صعباً داخل غرفة الملابس، معتبراً أن الإحساس كان أقرب إلى الخسارة، لأن الفريق كان يسعى لحصد النقاط الثلاث على أرضه وبين جماهيره.

وتابع: «عندما تلعب في ملعبك يكون الطموح دائماً هو الفوز، لذلك التعادل يترك مرارة خاصة، لكن في كرة القدم لا يمكنك تغيير ما حدث، عليك أن تتقبل الواقع وتواصل العمل»، وأردف قائلاً: «المباراة سارت بطريقة معينة، كان هناك صراع قوي وتفاصيل صغيرة حسمت الكثير من اللحظات، وفي النهاية هذه هي كرة القدم، أحياناً تعطيك ما تريد وأحياناً لا».

وزاد فاكوندو أن المواجهة اكتسبت أهمية مضاعفة لأنها جاءت في إطار كلاسيكي، موضحاً أن مثل هذه المباريات تحمل دائماً طابعاً خاصاً، سواء من حيث الأجواء أو الضغط أو التنافس داخل الملعب، وقال: «هذه المباريات لها نكهة مختلفة، اللعب أمام خصم قوي وفي أجواء جماهيرية كبيرة يفرض عليك تركيزاً أعلى، وكل لاعب يشعر بمسؤولية مضاعفة لأنه يدرك قيمة المباراة بالنسبة للجماهير والنادي».

وواصل: «أعتقد أننا قدمنا مباراة قوية من حيث الروح والالتزام، ربما لم نكن في أفضل حالاتنا فنياً في بعض الفترات، لكن الفريق قاتل حتى النهاية، وهذا أمر مهم»، وتحدث عن المرحلة المقبلة قائلاً: «الآن لدينا أيام قليلة للراحة واستعادة الأنفاس، ثم سنبدأ التفكير في المباراة القادمة خارج ملعبنا، وهي مواجهة نتوقع أن تكون صعبة بمثل درجة هذه المباراة».

وأضاف: «سنحاول تحليل ما حدث، تصحيح الأخطاء، وتعزيز الإيجابيات، لأن هدفنا دائماً هو العودة بالنقاط الكاملة، سواء كنا نلعب في ملعبنا أو خارجه»، وأشار إلى أن الفريق لا ينظر لأي مباراة على أنها سهلة، مؤكداً أن جميع المواجهات في هذه المرحلة من الموسم تتطلب أقصى درجات التركيز.

وتابع: «قد نمر بلحظات صعبة أو نتائج لا ترضي طموحنا، لكن المهم هو رد الفعل، وكيفية العودة بقوة في المباراة التالية»، وشدد على أن وحدة الفريق وتماسكه سيكونان العامل الحاسم في المرحلة المقبلة.

واختتم فاكوندو تصريحاته بالقول: «نعد الجماهير بأننا سنواصل العمل بكل قوة، سنبذل أقصى ما لدينا داخل الملعب، وسنقاتل من أجل الشعار حتى النهاية، إذ إن الدوري مازال مفتوحاً، وطموحنا هو أن نذهب به إلى أبعد نقطة ممكنة، وهذا ما سنسعى لتحقيقه خطوة بخطوة».

الفوز بالدوري ليس سهلاً

تطرق فاكوندو إلى الحديث عن المنافسة على لقب الدوري، قائلاً: «الجميع يعلم أن الفوز بالبطولة ليس أمراً سهلاً، الطريق طويل ومليء بالتحديات، لكن الموسم لم ينته بعد»، وأوضح أن الفريق مازال يمتلك الحظوظ، وأن الحسابات لا تُحسم إلا في الجولات الأخيرة.

وأردف: «نحن نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على الاستمرار في المنافسة، طالما هناك نقاط متاحة، سنواصل القتال حتى آخر جولة»، وأضاف: «تاريخ هذا النادي يفرض علينا ألا نستسلم، بل أن نظل دائماً في أعلى الجدول ونقاتل من أجل كل مباراة».