إريك: الضغوط في كرة القدم امتياز.. ويجب تحمّلها والاستمتاع بها

أكد لاعب فريق العين، الدولي إريك جورجينس، أن الضغوط في كرة القدم تُعد امتيازاً أكثر من كونها صعوبات تواجه اللاعبين، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة العمل بجد في كل المباريات المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، في إشارة إلى صدارة «الزعيم» لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وبلوغه نهائي كأس الرابطة والتأهّل لربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول الضغوط الحالية على الفريق من المنافسين: «بالنسبة لي الضغط امتياز، ومن المهم تحمّل الضغط والاستمتاع به، فعلى سبيل المثال في الموسم الماضي كنا نلعب من دون ضغط، والأمر صعب عندما تلعب من دون حافز».

وأضاف جورجينس الذي ابتعد عن الملاعب أخيراً بسبب الإصابة قبل عودته للمشاركة بصورة تدريجية: «الضغط مفيد لأنه دون ضغط لا يمكنك تقديم أداء مميز، وعندما تشعر بالضغط فهذا يعني أن الناس يثقون بك، وأنك تقاتل من أجل شيء مميز، هذه هي الحياة، اللاعبون يتوقون للحظات المميزة، وإذا كنت تلعب في نادٍ كبير فهذه أفضل لحظة».

ويتصدر العين مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وبفارق خمس نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثالث.

وتعليقاً على موقف الفريق الجيد حالياً وما إذا كان الهدف هو المنافسة على جميع الجبهات أو استهداف بطولة بعينها، قال إريك: «نحن نرغب في الفوز بجميع الألقاب، لم يحدث في الماضي أن اخترنا بطولة واحدة، على سبيل المثال في موسمي الثاني هنا فزنا ببطولتين وتأهّلنا إلى ربع النهائي، وفي موسمي الثالث وصلنا إلى ثلاث نهائيات وخسرناها جميعاً».

وأضاف اللاعب الذي يخوض موسمه السادس مع «الزعيم» برصيد 122 مباراة: «حين تكون لاعباً في نادي العين فيجب أن تفهم أن عليك المنافسة على جميع الألقاب، علينا كلاعبين أن نبذل قصارى جهدنا لأن الفرص متاحة للجميع».

وأكد لاعب فريق العين أنه يرغب في تقديم أفضل نسخة له في العام 2026، وقال: «أطمح إلى أن تكون 2026 الأفضل في مسيرتي، وفي كل موسم أفكر بهذه الطريقة، بالنسبة لي هذا العام أريد أن أكون أفضل نسخة من إريك، أفضل لاعب وأفضل إنسان، هذا هو هدفي، وأنا مصمم على تحقيقه».

وتعليقاً على الفارق بين موسمه الأول مع العين والموسم الحالي، قال إريك: «أصبحت أكثر خبرة وذكاء وفطنة، كما أنني أهتم بصحتي، الآن لديّ خبرة أكبر وطاقة أكبر وشجاعة أكبر».

وحول رسالته لجماهير فريقه، قال: «أود أن أشكرهم على دعمهم لي ولعائلتي، العين هو بيتي، وسأبذل قصارى جهدي دائماً في الملعب».

من جانب آخر، رفع فريق العين درجة التحضيرات استعداداً لمواجهة الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي»، بعد غد، في الساعة 19:45، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ13 للدوري.

وكانت تدريبات الفريق التي أقيمت على استاد خليفة بن زايد شهدت انضمام الوافد الجديد، الروماني أدريان شوت، الذي سيكون جاهزاً للمشاركة في لقاء السبت عقب تسجيله رسمياً في سجلات اتحاد الكرة.

