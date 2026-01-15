الفجيرة تستضيف تحدي «ستورم غيميز للياقة البدنية» السبت

تنطلق، بعد غد، منافسات النسخة الرابعة من بطولة «ستورم غيميز للياقة البدنية - الفجيرة 2026»، التي تُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتستمر على مدار يومين، بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتقام المنافسات في فندق ومنتجع البحر في الفجيرة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 جنسية من مختلف دول العالم، بينما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 350 ألف درهم.

من جهته، كشف مدير البطولة، أحمد عبدالله آل علي، أن فئات المنافسة تشمل: فردي المحترفين، وفردي الهواة لكلا الجنسين، إضافة إلى فئة فرق الأساتذة للذكور بواقع ثلاثة لاعبين، وفئة فرق الأساتذة المختلطة بواقع رجلين وامرأتين.

وأوضح أن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين مميزين من أصحاب الإنجازات العالمية، من بينهم البرازيلي كليان دي سوزا المصنف الـ17 عالمياً، والأسترالي كان بورتر، والأسترالية جيمي سيموند، ومواطنتها إميلي ديروي، إضافة إلى مشاركة إماراتية بارزة للبطلة شهد بودبس والبطل أحمد الشحي، إلى جانب نخبة من اللاعبين الدوليين.

وأكد أن «ستورم غيميز» تُعدّ بطولة لياقة بدنية عالية المستوى، تضم مجموعة متنوعة من التحديات تشمل تمارين السرعة والقوة والتحمل ودفع الأوزان ومهارات الجمباز، في منافسة قوية تهدف إلى اختبار القدرات البدنية والتقنية للمشاركين، ومدى قدرتهم على الصمود أمام أصعب التمارين.