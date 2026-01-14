مورايس يعترف: الشارقة لم يقدم ما يستحق به الفوز على البطائح

أكد البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب فريق الشارقة، أن الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام البطائح بهدفين دون مقابل، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، كانت خسارة صريحة، مشيرًا إلى أن الشارقة لم يكن يستحق الفوز في هذه المواجهة.

وأوضح مورايس، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن المشكلة لم تقتصر على عدم التسجيل، بل شملت الجانب الدفاعي أيضًا، بعدما استقبل الفريق هدفين، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة التركيز على المستقبل والعمل على تصحيح الأخطاء.

وقال مدرب الشارقة: «ظهرنا في هذه المباراة بمستوى أقل من المستوى الذي يمكننا من تحقيق الفوز»، مشددًا على أهمية التركيز والعمل بجدية في المباريات المقبلة من أجل إعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

وأضاف مورايس أن سبب الخسارة لا يعود إلى الاستهتار، بل إلى عدم تقديم الأداء المطلوب الذي يؤهل الفريق لتحقيق الانتصار، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل حتى يصل الشارقة إلى المستوى الذي يمكنه من الفوز في المباريات المقبلة وتعويض إخفاقه في هذه المباراة.