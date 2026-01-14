البطائح يصعق الشارقة بثنائية ويغادر قاع الدوري

حقق البطائح انتصارا ثمينا على مضيفه الشارقة بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد الشارقة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم وضرب البطائح بقوة في هذه المباراة ليتقدم من المركز الأخير إلى الـ 13 ورفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

ووضع هذا الفوز المستحق البطائح في المسار الصحيح بعدما عانى كثيرا في المباريات السابقة، فيما مثلت الخسارة ضربة موجعة للشارقة الذي بدأ في وضع صعب بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس.

وألغى حكم اللقاء هدفين للشارقة في الشوط الثاني بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو«الفار».

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف وعانى الشارقة صاحب الأرض والجمهور كثيرا في هذه المباراة واخفق في الوصول إلى الشباك بعدما أغلق البطائح جميع المنافذ أمامه رغم أنه خاض اللعب متكمل الصفوف، فيما نجح البطائح من تسجيل الهدف الأول عن طريق الكاميروني اناتولي بيرترند في الدقيقة 46«من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء مستفيدا من خطأ قاتل لدفاع الشارقة وأضاف محمد جمعة عيد الهدف الثاني للبطائح في الدقيقة» 61".

واهدر عثمان كامارا فرصة هدف محقق للشارقة من تسديدة راسية قوية مع نهاية الشوط الأول

بدأ البطائح الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني وترجم ذلك بتسجيل هدفين سريعين مستغلا تراجع الشارقة لينهي اللقاء فائزا 2-صفر.



