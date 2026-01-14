الشارقة والبطائح.. حوار كروي ساخن

يخوض فريقا الشارقة والبطائح، اليوم، في الساعة 19:45، مواجهة مهمة على استاد الشارقة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث يدخل الفريقان اللقاء بحسابات خاصة، بحثاً عن الفوز وتحسين مراكزهما في جدول الترتيب، في اختبار جديد لمدربيهما.

وتُعد المباراة بمثابة حوار كروي ساخن بين الفريقين الساعيين لحصد النقاط الثلاث، في ظل ظروف مختلفة يمران بها، فالشارقة، الذي يحتل المركز الـ10 برصيد 11 نقطة، يدخل اللقاء بمعنويات أفضل بعد تحسن نتائجه في الفترة الأخيرة، وكان آخرها التعادل مع الوحدة 1-1 في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

وبدأ الفريق يستعيد توازنه تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي خوسيه مورايس، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تسببت في تراجعه إلى مراكز متأخرة في جدول الدوري، ويأمل الاستفادة من الحالة المعنوية المرتفعة، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

في المقابل، يسعى البطائح، صاحب المركز الأخير برصيد ست نقاط، إلى تحسين وضعه والابتعاد عن قاع الترتيب، إذ تمثل المباراة بالنسبة له طوق نجاة في صراعه للهرب من شبح الهبوط، خاصة بعد سلسلة من النتائج السلبية، وكان آخرها الخسارة الثقيلة أمام شباب الأهلي برباعية نظيفة، وهي الخسارة التاسعة للفريق في الدوري.

ويخشى البطائح التعرض للخسارة الـ10 من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن، ومواصلة نزيف النقاط، ما يجعل اللقاء مصيرياً لمدربه، الإيراني فرهاد مجيدي، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة في ظل تراجع نتائج الفريق.