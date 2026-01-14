النصر يدعم خط دفاعه بلاعب نرويجي

تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع المدافع النرويجي، ماريوس هويبراتين، بعقد يمتد موسماً ونصف موسم، في إطار سعي النادي لتعزيز الخيارات الفنية في الخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة، لما يمتلكه اللاعب من خبرة ومرونة تكتيكية، حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وجاء الإعلان عن الصفقة عبر الموقع الرسمي لنادي النصر، لتكون الصفقة الدفاعية الثانية للفريق، بعد أن تعاقد في وقت سابق مع المدافع التركي، سردار ساتشي، لموسم على سبيل الإعارة، قادماً من نادي طرابزون سبور، ضمن خطط النادي لتدعيم مركز قلب الدفاع.

ويمتلك هويبراتين مسيرة احترافية مميزة في كرة القدم النرويجية، حيث مثّل عدداً من الأندية البارزة، من بينها ليلستروم، وسترومسغودسيت، وسانديفيورد، وبودو غليمت الذي تُوّج معه بلقب الدوري النرويجي مرتين عامَي 2020 و2021، كما شارك بقميصه في بطولات أوروبية عدة، أبرزها الدوري الأوروبي موسم 2022-2023، ودوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب خوضه التصفيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الآسيوي، خاض المدافع النرويجي تجربة احترافية ناجحة مع نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، تُوّج خلالها بلقب دوري أبطال آسيا موسم 2021-2022، ما أتاح له المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، إضافة إلى التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ليضيف إلى مسيرته خبرات قارية وعالمية مميزة.

ويأمل نادي النصر أن تمثل الصفقتان إضافة قوية للفريق، وتسهمان في تعزيز الاستقرار الدفاعي، ودعم طموحات «العميد» خلال الاستحقاقات المقبلة.