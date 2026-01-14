ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات للبولو» لصدارة كأس الاتحاد

أُسدل الستار على الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول لبطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو بإقامة أربع مباريات حاسمة أسهمت في تحديد ملامح الترتيب النهائي للمجموعات، تمهيداً لانطلاق الأدوار التالية.

وجاءت الجولة الختامية حافلة بالإثارة والندية، مؤكدة قوة المنافسة بين الفرق المشاركة، واستمرار مسيرة النجاح التي يقدمها فريق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، ليؤكد حضوره القوي في صدارة المشهد التنافسي خلال الدور الأول.

وفاز فريق الإمارات للبولو على فريق بنجاش بنتيجة خمسة أهداف مقابل 4.5، في مباراة اتسمت بالقوة والتقارب حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمها فريق الإمارات لمصلحته ويواصل سلسلة نتائجه الإيجابية، وفي اللقاء الثاني نجح فريق بنسالي في تحقيق فوز مهم على فريق إيكوتي بنتيجة ثمانية أهداف مقابل 6.5، أما المباراة الثالثة فشهدت فوز فريق الباشا على فريق جهانغري بنتيجة 10 أهداف مقابل 8.5، وفي ختام الجولة فاز فريق نون على فريق بن دري بنتيجة ستة أهداف مقابل 4.5.