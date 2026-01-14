واشنطن يخطف «ريمونتادا» شباب الأهلي أمام المحرق في «سلة غرب آسيا»

أكد المحترف الأميركي ديشوندري واشنطن (24 عاماً) جدارته كأفضل لاعبي الموسم الحالي في دوري سوبر غرب آسيا، بعدما قاد فريقه شباب الأهلي لقلب تأخره بفارق 13 نقطة مع نهاية الشوط الأول أمام مضيفه المحرق البحريني، إلى انتزاع انتصارٍ صعب بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (84-83)، أول من أمس، لحساب الجولة قبل الختامية من منافسات المجموعة الأولى في المنطقة الخليجية.

واستطاع واشنطن، في الثواني الثلاث الأخيرة، تسديد رمية ناجحة، كانت كفيلة بمنح شباب الأهلي خطف نتيجة المباراة.

وأنهى واشنطن اللقاء بـ21 نقطة، و15 متابعة، وتسعة تمريرات حاسمة، لينتزع خلالها جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما تألق لشباب الأهلي ومن دكة البدلاء المحترف الجديد، الأميركي برابون ألين، في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق في سوبر غرب آسيا بتسجيله 19 نقطة.

وانفرد شباب الأهلي بوصافة المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة المتصدر (تسع نقاط)، فيما تراجع المحرق للمركز الثالث بسبع نقاط، بفارق نقطة عن كاظمة الكويتي.

وعلق مدرب شباب الأهلي، الصربي ميودراج بيريشيتش، مشيداً بنجمه واشنطن.