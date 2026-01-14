زوجة كايو لاعب كلباء: دبي مدينة حديثة تلبي جميع الأذواق.. وأزورها باستمرار

عبرت البرازيلية، ياسمين باريني، زوجة لاعب كلباء، كايو جيرمانو، عن سعادتها بالعيش في الإمارات، والتمتع بالمعالم التاريخية والسياحية على حد وصفها، مؤكدة أنها تعيش حالياً سنوات جميلة في حياتها، خصوصاً عندما تزور دبي وتشاهد ما وصلت إليه من تطور عمراني وبنى تحتية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وقالت ياسمين إن الهدوء والأمان ونوعية الحياة الجميلة تسعدها كثيراً، وقد أصبحت الإمارات مكاناً تحب العيش فيه، خصوصاً ما تشعر به من ترحيب من الجميع.

وكشفت أنها تزور دبي باستمرار لكونها مدينة تحتوي على خيارات جميلة عديدة، وكذلك لكونها من المدن الأكثر حداثة، وتلبي جميع الأذواق.

وعن الدوري الإماراتي، قالت ياسمين لـ«الإمارات اليوم»: «هناك فرق كبير في المستوى الفني مقارنة مع الدوري البرازيلي ودول أخرى، وهو أمر طبيعي، لكنني أرى أن الدوري الإماراتي ينمو باستمرار من خلال التنظيم والاستثمار، لذلك تطور المستوى الفني بشكل كبير، وهناك لاعبون ذوو جودة عالية، ما جعله دورياً يكسب الإعجاب إقليمياً في الوقت الحاضر، وعالمياً في المستقبل».

وأضافت: «تابعت منتخب الإمارات في كأس العرب وكنت سعيدة لما شاهدت من مستوى جيد جداً قدّمه اللاعبون الذين أظهروا التزاماً وجودة، وأعتقد أن المنتخب سينمو ويصبح أقوى مع كل مباراة يخوضها».

وتابعت: «واجبي الأساسي أن أدعم زوجي اللاعب كايو، في كل الأوقات سواء كان في المباريات أو أيام التدريب، حيث أتحدث معه وأشجعه وأطمئنه على مستقبله الكروي، ودائماً أذكره بكونه لاعباً محترفاً، وعليه بذل أفضل ما لديه من جهد سواء كان في أيام التدريب، أو المباريات، وأحترم تركيزه وأحاول الحفاظ على جو خفيف وإيجابي في المنزل».

وأضافت: «زوجة اللاعب المحترف تترتب عليها واجبات مهمة في الجانب النفسي، لذلك عندما يفوز كلباء يكون سعيداً جداً، وممتلئاً بالرضا، وعندما يخسر، بالطبع يصبح محبطاً، مثل أي رياضي تنافسي، لكنه دائماً يفكر في التحسين، وفي مثل هذه الأوقات أستمع إليه وأذكره بأن كرة القدم فيها كل شيء من خسارة وتعادل وفوز وظروف صعبة، وأن كل مباراة هي فرصة للنهوض بالمستوى الفني للاعب والفريق».

وأوضحت: «كايو مثل أي لاعب، يفضّل أن يكون أساسياً على أرض الملعب، لذلك اتفق معه على أنه مع مرور الوقت ستتحسن الأمور عندما لا يلعب أساسياً دائماً وهو يتفهم القرارات الفنية، ويحافظ على الاحترافية، ويستمر في العمل الجاد، ويحترم المجموعة ويفكر في مصلحة الفريق».

وكشفت ياسمين أنها تحترم الثقافة المحلية، وعلى الرغم من تنوع المأكولات في الإمارات فإنها لا تتناول الطعام العربي، بل تواصل اتباع عاداتها البرازيلية، والحفاظ على نظام غذائي برازيلي يومي، وهو شيء يجعلها تشعر بمزيد من الراحة.

وختمت: «أستغل الظروف والحياة الجميلة هنا في الإمارات لرعاية ولدي ماتيو، فهو ولد جميل والأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن ينمو سعيداً، وبصحة، وإذا اختار كرة القدم في المستقبل فسندعمه، لكن قبل كل شيء نريد له أن يتبع المسار الذي يجعله سعيداً». يذكر أن البرازيلي كايو أحد أبرز لاعبي خط الوسط في فريق كلباء الذي تعاقد معه في يوليو 2023، ونجح في خوض 41 مباراة، وينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

