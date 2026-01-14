«الأبيض الأولمبي» يعبر إلى ربع نهائي كأس آسيا

تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور ربع النهائي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، مستفيداً من تعادله الإيجابي (1-1) مع المنتخب السوري، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية في دور المجموعات، علماً بأن مباريات الدور ربع النهائي ستُقام يومَي 16 و17 الجاري.

ورافق «الأبيض الأولمبي» - الذي حلَّ ثانياً في المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السوري - نظيره المنتخب الياباني، الذي تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، إلى الدور المقبل في البطولة، في حين ودّع كل من المنتخبين السوري والقطري البطولة.

وسيواجه «الأبيض الأولمبي» في الدور المقبل، يوم الجمعة المقبل، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، نظيره منتخب فيتنام الذي تصدر المجموعة الأولى، بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وأنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول متقدماً بهدف في الدقيقة «23»، سجله اللاعب علي المعمري من هجمة سريعة قادها المنتخب على جبهة المنتخب السوري، فيما تمكن اللاعب محمود العمر من تسجيل هدف التعادل لسورية «55».

وشهد الشوط الأول محاولات جادة من المنتخبين للسيطرة على مجريات الأمور، خصوصاً المنتخب الأولمبي الذي سعى إلى تعزيز تقدمه، فيما نجح المنتخب السوري ببداية الشوط الثاني في العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة، مستغلاً تراجع المنتخب الأولمبي.

. المنتخب رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف اليابان.