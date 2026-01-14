أكبر الحراس سناً في الدوري يقود معركة بقاء دبا

عبّر حارس مرمى دبا، محمد سالم الرويحي، عن سعادته بتحقيق فريقه فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين (11 و12) من دوري أدنوك للمحترفين، أسهما في وصول الفريق إلى المركز الـ12 برصيد تسع نقاط، متفوقاً على البطائح وخورفكان، حيث نجح الرويحي في الحفاظ على نظافة شباكه في المباراتين، للمرة الأولى هذا الموسم.

ويبلغ الرويحي من العمر 40 عاماً، ويُعدّ أكبر حراس المرمى سناً في دوري المحترفين، بموسمه السابع في المسابقة، بعد مسيرة خاض خلالها المنافسات بقميصي دبا والفجيرة.

وقال الرويحي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى تقديم موسم جيد، والنجاح في البقاء لموسم مقبل، والنتائج الحالية تعكس قدرتنا على تحقيق هذا الطموح، وندرك أن المهمة ليست سهلة، لكن نحن عازمون على تحقيقها بدعم مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، مع ضرورة التركيز العالي في التدريبات والمباريات».

وأضاف: «كان بإمكان دبا حصد رصيد أكبر من النقاط لولا بعض الظروف، من بينها مباراة العين التي خسرناها (2-3) بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ومباراة كلباء، إضافة إلى مباريات أخرى».

وأوضح أن الفريق شهد تطوراً ملحوظاً مع قدوم المدرب الروماني ماريوس، ما أسهم في تعزيز الثقة داخل الفريق، مؤكداً أن الإيمان بقدرة دبا على الفوز وتحقيق البقاء أصبح عالياً، إلى جانب أهمية عودة الجماهير لدعم الفريق ومساندته.

وأشار الرويحي إلى أن دبا سيخوض كل مباراة مقبلة على أنها نهائي مبكر، مؤكداً أن جميع المواجهات ستكون قوية وحاسمة في صراع البقاء.

وعن استمراره في الملاعب بعمر 40 عاماً، أكّد الرويحي أنه يركز حالياً على تقديم أفضل مستوياته خلال الموسم الحالي، موضحاً أن الرياضة تُمثّل أسلوب حياة بالنسبة له، وأن خبرة حارس المرمى تُعدّ عنصراً مهماً في المردود الفني للفريق، مستشهداً بتجارب عالمية ناجحة لحراس مرمى متقدمين في العمر قدموا مستويات مميّزة، وقادوا فِرَقهم من الخلف.

وأضاف: «أملك ذكريات جميلة مع الفِرَق التي لعبت لها، سواء في الصعود أو البقاء، إضافة إلى تحقيق أرقام شخصية تتعلق بالمباريات بشباك نظيفة وأرقام فنية أخرى أعتز بها في مسيرتي الكروية».

ويُشكّل الرويحي، إلى جانب حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، علي خصيف (38 عاماً)، الثنائي الأكبر سناً في دوري المحترفين.

