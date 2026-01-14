8 فِرَق تشارك في النسخة الـ 35 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة عن مشاركة ثمانية فِرَق في نسختها الـ35، المقامة بنادي النصر في دبي، خلال الفترة من 23 يناير الجاري حتى الأول من فبراير المقبل.

جاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة الذي عقد، أمس، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، وترأسه رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس اللجنة المنظمة العليا، عبداللطيف الفردان، بحضور رئيس شركة الجيل الجديد للفعاليات الرياضية، الجهة المنظمة للبطولة، ناجي الجابري، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وتم خلال الاجتماع تحديد اللجان الخاصة بالبطولة، ومناقشة التفاصيل التنظيمية واللوجستية والفعاليات المصاحبة للحدث، قبل الإعلان عن أسماء الفرق المشاركة ممثلة، بمنتخب الإمارات، وفرق النصر الإماراتي، وبيروت اللبناني، والكرامة والفداء السوريين، وأهلي طرابلس الليبي، والإفريقي التونسي، و«زامبوانغا» الفلبيني.

وأكد عبداللطيف الفردان، في تصريحات صحافية، أن مشاركة منتخب الإمارات تأتي في إطار الرغبة في تحقيق الاستفادة من الاحتكاك الفني وقوة المباريات في بطولة مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، وتشكل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب لمشاركته المقبلة في دورة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها في قطر، خلال شهر مايو المقبل.

وقال الفردان، إن «بطولة دبي الدولية من أعرق البطولات على صعيد المنطقة، وواصلت ترسيخ مكانتها الفنية والتنظيمية على المستويين العربي والإقليمي منذ انطلاقتها للمرة الأولى عام 1989، حتى بات اسمها مرتبطاً بمدينة دبي وجهةً رياضيةً وإقليميةً ودولية».