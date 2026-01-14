بوغدان: شباب الأهلي أفضل الفِرَق الإماراتية حالياً

أكّد لاعب فريق شباب الأهلي، الصربي بوغدان بلانيتش، أن فريقه هو الأفضل بين فِرَق كرة القدم الإماراتية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ما يقدمه الفريق داخل الملعب يعكس هذه الحقيقة، التي ظهرت خلال الفوز على الوصل بنتيجة 3-1 في مباراة الديربي، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وقال بوغدان لـ«الإمارات اليوم»: «مواجهة الوصل كانت صعبة أمام فريق قوي يملك عناصر قادرة على المنافسة على اللقب، إلا أن لاعبي شباب الأهلي نجحوا في التعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، وفرضوا أسلوبهم وخرجوا بفوز مستحق».

وأضاف: «كنا سعداء بالفوز في مباراة ديربي مهمة، سجلنا ثلاثة أهداف، وقدمنا أداءً جيداً بشكل عام، وأعتقد أننا استحققنا الفوز بالنظر إلى ما قدمناه طوال اللقاء».

وأشار لاعب شباب الأهلي إلى أن المنافسة على لقب الدوري ستكون قوية في ظل وجود أكثر من فريق يمتلك إمكانات كبيرة، مؤكداً أن شباب الأهلي سيواصل العمل والتركيز من أجل الفوز بالمباريات، ومواصلة المشوار نحو اللقب.

وعن بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة وركلة الجزاء التي احتسبت ضده في الشوط الأول، شدد بوغدان على احترامه الكامل لقرارات الحكم، موضحاً أن تركيز الفريق ينصب فقط على الأداء داخل الملعب.

واختتم بوغدان حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار بالمستوى والروح نفسهما، من أجل تحقيق الهدف في نهاية الموسم وإسعاد جماهير شباب الأهلي.

بوغدان بلانيتش:

. لاعبو شباب الأهلي فرضوا أسلوبهم، وخرجوا بفوز مستحق في مباراة الوصل.

. المنافسة على لقب الدوري ستكون قوية، في ظل وجود فِرَق تملك إمكانات كبيرة.