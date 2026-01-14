نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان يستضيف ييلماي الكازاخستاني

يستضيف نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان المعسكر التدريبي لفريق نادي ييلماي الكازاخستاني، وذلك ضمن تحضيراته المكثفة لخوض منافسات الموسم الجديد للدوري الكازاخستاني لكرة القدم، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنشآت الرياضية في الإمارات، وقدرتها على استقطاب الفرق الخارجية لإقامة معسكراتها الإعدادية.

ووفقاً لبيان صحافي، من المقرر أن يستمر معسكر الفريق الكازاخستاني حتى 19 يناير الجاري، إذ تحتضن مرافق نادي الشرطة في عجمان برنامجاً إعدادياً متكاملاً، يشمل حصصاً تدريبية صباحية ومسائية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية، التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.

ويأتي اختيار نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان لاستضافة هذا المعسكر لما يتمتع به من إمكانات متطورة وبنية تحتية حديثة تلبي أعلى المعايير المعتمدة في إعداد الفرق الرياضية، إذ يضم النادي ملاعب تدريب مجهزة بأرضيات عالية الجودة، وصالات لياقة بدنية متكاملة، إلى جانب مرافق طبية وتأهيلية متخصصة، فضلاً عن بيئة هادئة ومناسبة للمعسكرات الطويلة، ما يوفر أفضل الظروف للفرق الزائرة لتحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية.