منتخب الإمارات الأولمبي يعبر إلى ربع نهائي كأس آسيا

تأهل المنتخب الأولمبي بصعوبة إلى الدور ربع النهائي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة مستفيدا من تعادله الإيجابي 1-1 مع المنتخب السوري خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية في دور المجموعات،علما أن مباريات الدور ربع النهائي ستقام يومي 16 و17 الجاري.

ورافق الأبيض الأولمبي الذي حل ثانيا في المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السوري، نظيره المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط ،إلى الدور المقبل في البطولة في حين ودع كل من المنتخبين السوري والقطري البطولة.

وسيواجه الأبيض الأولمبي في الدور المقبل يوم الجمعة المقبل على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، نظيره منتخب فيتنام الذي تصدر المجموعة الأولى بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات. أنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول متقدما بهدف في الدقيقة" 23" سجله اللاعب علي المعمري من هجمة سريعة قادها المنتخب على جبهة المنتخب السوري، فيما تمكن اللاعب محمود العمر من تسجيل هدف التعادل لسورية " 55". وشهد الشوط الأول محاولات جادة من المنتخبين للسيطرة على مجريات الأمور خاصة المنتخب الأولمبي الذي سعى إلى تعزيز تقدمه.

ونجح المنتخب السوري في بداية الشوط الثاني من العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة بعدما سجل هدف التعادل مستغلا تراجع المنتخب الأولمبي. وأجرى مدرب المنتخب الأوروغوياني مارسيلو برولي، تغييرات في صفوف المنتخب بدخول مطر الشامسي ومنصور صالح ومحمد خليل وعيسى خلفان بهدف تعزيز الجانب الهجومي وإستعادة زمام المبادرة.