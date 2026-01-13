كأس دبي الفضية للبولو 2026.. صدام التعويض والصدارة في الجولة الثانية

تعود منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026 إلى الواجهة، غداً الأربعاء، بإقامة الجولة الثانية من البطولة التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي، بمشاركة خمسة فرق وبمعدل هانديكاب يبلغ 20 جول، على أن تستمر المنافسات حتى 24 يناير الجاري.

وتفتتح مواجهات الجولة عند الساعة الثانية ظهراً، حين يخوض فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مواجهة مهمة أمام فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش.

ويدخل فريق الإمارات المباراة رافعاً شعار التعويض، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام فريق الحبتور، واضعاً الفوز نصب عينيه من أجل العودة سريعاً إلى دائرة المنافسة على اللقب.

في المقابل، يتطلع فريق بنجاش إلى مواصلة انطلاقته القوية، بعدما حقق الفوز في مباراة الافتتاح على حساب ذئاب دبي، اذ يدرك أن الانتصار اليوم سيضعه في صدارة الترتيب.

وفي المباراة الثانية، التي تقام عند الساعة الرابعة مساءً، يسجل فريق جهانجيري ظهوره الأول في البطولة بقيادة محمد جهانجيري، حين يواجه فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، الذي يسعى بدوره إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى.