«سانتياغو» يتوج بلقب بطولة العين للشطرنج السريع

تُوج سانتياغو ريجي ميل بالمركز الأول، لبطولة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان شتاء العين الدولي للشطرنج، التي أقيمت يومي 10 و11 يناير الجاري، في مقر النادي بمدينة العين، فيما حلّ في المركز الثاني، يونس الخميري، وجاء عامر محمد بشارة في المركز الثالث

وكانت البطولة قد شهدت شاركة واسعة من لاعبين ولاعبات من مختلف الجنسيات، وأقيمت بنظام الشطرنج السريع من سبع جولات، بزمن قدره 10 دقائق مع إضافة 3 ثوانٍ لكل نقلة.

وأكد رئيس مجلس شباب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، سلطان عبدالله الظاهري، أن بطولة الشطرنج السريع تمثل محطة مهمة ضمن روزنامة مهرجان شتاء العين الدولي للشطرنج، وتسهم في تعزيز الحراك الرياضي المجتمعي وترسيخ قيم المنافسة الشريفة.

وقال في تصريحات صحافية: «النادي حريص على توفير بيئة تنافسية احترافية تجمع لاعبين من مختلف الجنسيات، وتفتح المجال أمام المواهب لتطوير قدراتها الفنية».

وأضاف: «نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مستمر في دعم مختلف الفئات، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للاحتكاك والمنافسة واكتساب الخبرات، بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على تمثيل الدولة في المحافل المختلفة».