محمد بن دلموك يتوّج بذهبية رماية التراب في مهرجان وحدات المساندة

توّج الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، عضو فريق فزاع للرماية، بطلاً لمسابقة رماية «التراب» لفئة المحترفين ضمن مهرجان وحدات المساندة السنوي 2026، الذي أُقيم على ميادين الريف في أبوظبي، بعد أداء لافت تصدّر خلاله الجولات الخمس التأهيلية قبل أن يواصل تفوقه في النهائيات.

ونجح الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، في حسم اللقب بجدارة، جامعاً 42 طبقاً، لينال الميدالية الذهبية، فيما حلّ الرامي ظاهر العرياني ثانياً وتوّج بالميدالية الفضية برصيد 38 طبقاً، وجاء الرامي مشعل البناي ثالثاً، ونال الميدالية البرونزية برصيد 30 طبقاً.

واحتل الرامي وليد العرياني المركز الرابع برصيد 26 طبقاً، تلاه يحيى المهيري خامساً بـ19 طبقاً، ثم عبدالله بوهليبة سادساً بـ15 طبقاً.

وشهدت البطولة ظاهرة لافتة تمثلت في احتكار رماة فريق فزاع للرماية المراكز الستة الأولى، ليُغلق النهائي بالكامل لمصلحة الفريق.

وعلى صعيد منافسات أصحاب الهمم، أحرز الرامي أحمد بوهليبة الميدالية الذهبية بعد أن جمع 38 طبقاً، بينما حلّ محمد الشامسي ثانياً ونال الفضية برصيد 33 طبقاً، وجاء عيسى الزبيدي ثالثاً وتُوّج بالبرونزية برصيد 26 طبقاً.

واحتل المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي كل من محمد الحبسي (19 طبقاً)، وسيف المهيري (14 طبقاً)، وسعيد المزروعي (12 طبقاً)، في منافسات اتسمت بالمستوى الفني العالي والتنافس القوي.