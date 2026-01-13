مدرب عجمان: أداء اللاعبين في التدريبات يبشر بمباراة قوية أمام شباب الأهلي

قال مدرب عجمان، الصربي، غوران توفيغدزيتش إن فريقه سيدخل مواجهة شباب الأهلي بدوافع كبيرة ورغبة قوية في تقديم أداء مميز، مؤكداً ثقته بقدرة لاعبيه على الظهور بصورة مشرفة رغم صعوبة المهمة أمام منافس قوي.

وأضاف توفيغدزيتش في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة شباب الاهلي المؤجلة من الجولة العاشرة وتقام بعد غدٍ الخميس: «أعتقد أن فريقنا يمتلك حافزاً عالياً قبل مباراتنا أمام شباب الأهلي، الذي يُعد من الفرق القوية ويضم عدداً من اللاعبين المتميزين بشكل عام، أنا راضٍ تماماً عما قدمه اللاعبون خلال الحصص التدريبية الأربع التي سبقت هذه المباراة، حيث كان الأداء رائعاً من الجميع».

وأشار: «اللاعبون يترقبون هذه المواجهة بشغف كبير، ونتطلع إلى تقديم مباراة جيدة تعكس شخصية الفريق، نحترم شباب الأهلي كثيراً، لكننا في الوقت نفسه نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة مميزة في دبي».

وتابع مدرب عجمان: «ندرك أن نتائجنا في الفترة الأخيرة لم تكن على المستوى المأمول، إلا أن ذلك لا يقلل أبداً من عزيمة الفريق أو إصراره على تقديم أفضل ما لديه، نسعى للعودة بنتيجة إيجابية تعيد الثقة وتعكس العمل الذي نقوم به في الفترة الماضية».