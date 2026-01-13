عبدالمجيد حسين: سردار دشن برنامج العودة إلى شباب الأهلي

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، عن مستجدات الحالة البدنية للمهاجم الإيراني، سردار أزمون، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ برنامجه الإعدادي، تمهيداً للعودة إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد موعد نهائي لعودته إلى المشاركة الرسمية».

وكان شباب الأهلي قد فاز على الوصل 3-1 في المباراة المؤجلة من دوري أدنوك للمحترفين، التي أُقيمت على استاد راشد، حيث قدّم الفريق أداءً منظماً ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحصد ثلاث نقاط مهمة عززت من حضوره في سباق المنافسة هذا الموسم.

وأوضح عبدالمجيد حسين أن «الجهاز الطبي والفني يتابع برنامج إعداد أزمون بشكل دقيق»، مشيراً إلى أن «عودة اللاعب ستكون وفق جاهزيته البدنية الكاملة، وبما يضمن سلامته وقدرته على تقديم الإضافة المرجوة للفريق في المرحلة المقبلة من الموسم».

وأضاف: «نتابع حالة سردار بشكل مستمر مع الجهاز الطبي، ولا نفضل الاستعجال في عودته قبل اكتمال جاهزيته، وهناك احتمال أن تتراوح مدة غيابه ما بين ثلاثة أسابيع وشهر، على أن يكون جاهزاً للحاق بالفريق بعد ذلك».

وثمّن نائب رئيس مجلس إدارة شباب الأهلي الفوز الذي حققه على الوصل مؤكداً أن الانتصار يعكس شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع ضغط المباريات.

وأشار إلى أن لاعبي شباب الأهلي قدموا أداءً قوياً وانضباطاً فنياً عالياً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز والعمل الجماعي للحفاظ على النتائج الإيجابية، ومواصلة المنافسة على جميع البطولات.

وأضاف عن الوجود الجماهيري أن «الدعم الجماهيري كان له دور مؤثر في تحفيز اللاعبين، أقدم الشكر للجماهير على مساندتها المستمرة، والفريق يسعى دائماً لإسعادهم وتحقيق تطلعاتهم، وأتمنى أن يكون هناك تواجد أكبر في المباريات المقبلة».