حمد المقبالي: سوزا بمثابة والدي في الملعب.. وأي بيت تحدث فيه خلافات

اعترف حارس مرمى شباب الأهلي والمنتخب الوطني، حمد المقبالي، بالخطأ الذي ارتكبه خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الوصل، والذي أغضب مدربه، البرتغالي باولو سوزا، مؤكداً أنه اعتذر، ويتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى، على حد تعبيره.

وقال المقبالي لـ«الإمارات اليوم» إن تصرفه داخل الملعب لم يكن موفقاً، بعدما قام بلعبة خطرة داخل منطقة الجزاء، ما تسبب في غضب المدرب، وطلب من الحارس البديل البدء في عمليات الإحماء، موضحاً: «بالفعل أخطأت في حق المدرب، وتعصبتُ أثناء الموقف، وأعلم جيداً أن المدرب كان على حق، وبين شوطَي المباراة قمتُ بالاعتذار له، وتفهّم الموقف».

وأضاف: «من الطبيعي أن يغضب المدرب في مثل هذه الحالات، فهو بمثابة والدي داخل الفريق، وفي أي بيت قد تحدث بعض الخلافات، لكن الأهم هو الاحترام والانضباط، وقد تقبل اعتذاري، وبعد المباراة احتفلنا معاً بالفوز».

وكانت اللقطة قد أثارت جدلاً خلال الشوط الأول، بعدما راوغ المقبالي مهاجم الوصل داخل منطقة الجزاء ولعب الكرة بثقة، ولكن هذا الموقف أغضب المدرب باولو سوزا كثيراً، قبل أن يتدخل مدرب حراس المرمى لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء على خط التماس.

وعن المباراة، أكد حارس شباب الأهلي أن الانتصار على الوصل يعكس قوة الفريق وقدرته على المنافسة في بطولة الدوري، في ظل الأداء الجماعي والانضباط الذي قدمه اللاعبون طوال اللقاء.

وأضاف المقبالي أن «المواجهة أمام الوصل لم تكن سهلة، في ظل ما يمتلكه الفريق من عناصر مميزة وخبرة كبيرة في المنافسات المحلية»، مؤكداً أن «الوصل قدّم مباراة قوية وفرض ضغطاً في فترات مختلفة من اللقاء، إلا أن تركيز لاعبي شباب الأهلي وانضباطهم التكتيكي كان لهما الدور الأبرز في حسم المواجهة».

وأشار إلى أن «قدرة الفريق على التعامل مع مجريات المباراة وتجاوز لحظات الضغط تعكس شخصية شباب الأهلي هذا الموسم»، مؤكداً أن «الفوز على فريق بحجم الوصل يُعد خطوة مهمة في مسيرة الفريق بالدوري، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار بنفس القوة والتركيز خلال الاستحقاقات المقبلة».

ووجّه المقبالي الشكر لجمهور شباب الأهلي، معتبراً أنه بمثابة إخوته، مشيداً بدعمه الكبير له في الفترة الماضية، خصوصاً بعد مباراة السوبر، والخطأ الذي تعرض له أمام الشارقة، الأمر الذي ساعده على تجاوز تلك المرحلة والعودة بثقة أكبر.

حمد المقبالي:

• أخطأتُ واعتذرتُ.. والمدرب باولو سوزا كان على حق.