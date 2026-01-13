«كاف» يفتح تحقيقاً بشأن أحداث «مباراتَي ربع النهائي»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس، أنه فتح تحقيقاً بشأن أحداث شهدتها مباراتا الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا بين الكاميرون والمغرب، والجزائر ونيجيريا.

وقال «كاف» في بيان: «جمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقارير المباريات الأخيرة وأدلة مُصوّرة تُشير إلى سلوك قد يكون غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين، وفتح تحقيقاً بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراتا الدور ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب، وكذلك بين الجزائر ونيجيريا».

وأضاف: «أحال الاتحاد هذه القضايا إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت ارتكاب الأشخاص المعنيين أي مخالفات»، مشيراً إلى أنه يراجع لقطات مُصوّرة لحادثة يُزعم تورّط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيها، بسلوك غير لائق داخل المنطقة المختلطة.

وتابع «يُدين (الكاف) بشدة أي سلوك غير مناسب يحدث خلال المباريات، خصوصاً تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات، وسيتم السعي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي شخص لا يتماشى سلوكه مع قواعد الاحتراف المعمول بها في فعاليات (الكاف)».

وشهدت نهاية مباراتي المغرب والكاميرون، والجزائر ونيجيريا، احتجاجات كبيرة من لاعبي ومسؤولي الكاميرون والجزائر على الجهاز التحكيمي.

وتغلب المغرب ونيجيريا على الكاميرون والجزائر بنتيجة واحدة 2-0، وضربا موعداً ساخناً في نصف النهائي غداً.

ويسعى المغرب إلى تفادي سيناريو عام 1988 على أرضه عندما خرج من نصف نهائي كأس إفريقيا، حين يلاقي نيجيريا القوية في الرباط، غداً، بينما تأمل مصر - التي تأهلت على حساب كوت ديفوار مع نجمها محمد صلاح، ومدربها الناجي من الانتقادات، حسام حسن - متابعة مغامرتها الجميلة أمام السنغال في طنجة.