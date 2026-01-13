«الانتقالات الشتوية» تبدأ اليوم.. و5 أندية بحاجة إلى تدعيم الصفوف

تنطلق، اليوم، فترة الانتقالات الثانية «الشتوية»، وتستمر حتى التاسع من الشهر المقبل، ويُتوقع أن تشهد سباقاً محموماً بين الأندية لاستقطاب عناصر جديدة، كونها تمثل فرصة مهمة، لاسيما لأندية دوري أدنوك للمحترفين، لتعزيز صفوفها بلاعبين قادرين على صنع الفارق، علماً أن فترة الانتقالات الأولى «الصيفية» انطلقت خلال الفترة من 10 يوليو حتى الأول من أكتوبر الماضيين.

ووفقاً للمؤشرات الفنية الخاصة بترتيب دوري أدنوك للمحترفين، فإن هناك عدداً من الأندية بحاجة إلى استقطاب لاعبين جدد لتعزيز صفوفها، من بينها أندية مهددة بالهبوط إلى دوري الهواة، مثل البطائح الذي يحتل الترتيب الأخير برصيد ست نقاط فقط، وكذلك بني ياس صاحب المركز قبل الأخير (سبع نقاط)، ودبا الـ12 برصيد (تسع نقاط)، إضافة إلى خورفكان والشارقة اللذين يحتلان المركزين الـ10 والـ11 على التوالي برصيد (11 نقطة) لكل منهما.

وبدأت بعض الأندية بالفعل الإعلان عن دعم صفوفها بلاعبين جدد، على أن يتم قيدهم لاحقاً، إذ تعاقد نادي العين مع الروماني أدريان شوت، فيما ضم نادي النصر المدافع التركي سردار ساتشي لموسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من نادي طرابزون سبور.

ورغم أن عدداً من الأندية أبرم تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنها لم تستفد بالشكل المطلوب من الصفقات التي أبرمتها، إذ تراجعت نتائجها بشكل ملحوظ خلال الدور الأول من الدوري.

ويُعد الشارقة أبرز هذه الأندية، رغم أنه ضم إلى صفوفه نخبة من أبرز اللاعبين، مثل البرازيلي إيغور كورنادو، إلى جانب الألبانيين راي ماناج وفيتا فيتاي، ولاعب خط الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي، وكذلك المغربي عادل تاعرابت قادماً من نادي النصر.

من جهته، قال وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن «جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين بحاجة إلى دعم صفوفها بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، سواء أندية القمة المنافسة على لقب الدوري، أو أندية الوسط، أو الأندية المهددة بالهبوط».

وأضاف الشامسي: «هناك أندية كثيرة بحاجة إلى إحداث تغييرات في صفوفها، لأن المنافسة ستكون قوية في الدور الثاني من الدوري»، مشيراً إلى أن «الشارقة يُعد من أبرز الأندية التي تحتاج إلى دعم صفوفها بعناصر جديدة، فيما هناك أندية مستقرة نسبياً على صعيد لاعبيها، ووضعها جيد في هذا الجانب، مثل العين وشباب الأهلي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الوحدة بحاجة إلى لاعب في خط الوسط، فيما يحتاج الجزيرة إلى صفقات جديدة».

وأضاف: «أغلب الأندية بحاجة إلى دعم صفوفها بلاعبين في خط الهجوم، كونها تفتقر إلى المهاجم المميز، باستثناء عدد محدود من اللاعبين، مثل مهاجم العين لابا كودجو، ولاعب الوحدة عمر خريبين، ولاعب النصر مهدي قائدي، ولاعب شباب الأهلي يوري سيزار».

وأكد الشامسي أن هناك منافسة قوية بين فرق القمة على لقب الدوري، إلى جانب صراع ساخن بين فرق المؤخرة من أجل البقاء في المحترفين وتفادي شبح الهبوط.

وشدد الشامسي على أهمية استفادة الأندية من فرصة الانتقالات الشتوية، واستقطاب لاعبين من الصف الأول، خصوصاً أولئك الذين برزوا مؤخراً في كأس العرب 2025 التي أقيمت في الدوحة، وكذلك اللاعبين الذين تألقوا في بطولة أمم إفريقيا المقامة في المغرب.