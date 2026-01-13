ميلوني: وقّعت للجزيرة.. وعقدي مع الشارقة مستمر حتى نهاية الموسم

كشف لاعب الشارقة، ماركوس ميلوني، أنه وقّع رسمياً لنادي الجزيرة، بعدما منح كل الفرص لـ«الملك» لتجديد عقده مع الفريق، مؤكداً أن علاقته بجماهير النادي قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة التي بُنيت داخل الملعب، مشيراً إلى أن ما يربطه بالمشجعين لا يحتاج إلى تبرير أو كلمات منمقة.

كما كشف ميلوني عن خطوته المقبلة، موضحاً أن الأمور باتت واضحة من حيث التوقيع، لكنها لم تُحسم زمنياً بعد، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وقّعت بالفعل مع نادي الجزيرة، لكن مسألة موعد الانتقال لاتزال بيد الناديين، عقدي مع الشارقة مستمر حتى نهاية الموسم، وما إذا كان انتقالي سيتم فوراً أو بعد انتهاء العقد، فهذا قرار سيتم الاتفاق عليه بين الإدارتين».

يُذكر أن نادي الشارقة جدّد عقد ماركوس ميلوني في نوفمبر 2023 حتى عام 2026، علماً بأن النادي تعاقد مع اللاعب في أغسطس 2019، قادماً من نادي بالميراس البرازيلي، وأضاف ميلوني: «العلاقة بيني وبين جماهير الشارقة واضحة ولا تحتاج إلى شرح، هذا النادي كان ولايزال بيتي، والحب المتبادل ظهر في كل مباراة لعبتها بقميص الفريق، كرة القدم تُقاس بما تقدّمه داخل الملعب وليس بما تقوله خارجه».

وأوضح ميلوني أن رغبته الأساسية كانت الاستمرار مع الشارقة لفترة أطول، مؤكداً أنه لم يفكر في الرحيل إلا بعد أن تغيّرت الظروف المحيطة بمستقبله داخل النادي، وأضاف: «كنت أتمنى البقاء لسنوات إضافية، لأنني شعرت دائماً بالراحة هنا، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي تمنيتُه، ولم ألمس رغبة حقيقية في استمراري، وفي المقابل وجدت نادياً آخر أبدى تقديراً واضحاً لما قدّمته، وتعامل معي بطريقة مختلفة، ومع تقدمي في المسيرة شعرت بأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جديدة على الرغم من صعوبتها نفسياً».

وتطرّق لاعب المنتخب الوطني إلى تفاصيل المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية، موضحاً أن محاولات التوصل إلى حل استمرت فترة طويلة من دون نتائج ملموسة، وقال: «وكيلي حضر لمدة شهرين كاملين في محاولات متواصلة لإيجاد حل يُرضي جميع الأطراف، لكن الرد كان يتكرر دائماً بأن هناك حدوداً مالية لا يمكن تجاوزها، في حين أن هذه الحدود نفسها تم تخطيها في حالات سابقة مع لاعبين آخرين، وهو ما جعل الموقف صعباً بالنسبة لي».

وأشار ميلوني إلى أن التزامه داخل الملعب لم يكن محل نقاش في أي وقت، معتبراً أن ما قدّمه بقميص الشارقة يتحدث عنه، موضحاً: «كنت ألعب كل مباراة بأقصى طاقة ممكنة، ولم أبخل يوماً بنقطة عرق واحدة، هناك لاعبون مروا على النادي ولم يقدّموا جزءاً بسيطاً مما قدمته، ورحلوا وهم يحصلون على رواتبهم كاملة، هذه أمور لا علاقة لي بها، ولا أرى أنها مبرر لوضعي في الإطار نفسه».

وأكد اللاعب أنه يحرص على إنهاء هذه المرحلة من دون تصعيد أو خلافات علنية، احتراماً للنادي وجماهيره، واستطرد: «توقفت عن الحديث في بعض التفاصيل، لأن الاستمرار قد يدفعني لقول أشياء لا أريد قولها، وأفضّل الحفاظ على الاحترام المتبادل، لا أبحث عن مشكلات أو جدل، وكل ما أردته هو توضيح موقفي بهدوء».

وختم ميلوني حديثه بتأكيد أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على تقديم أفضل ما لديه حتى اللحظة الأخيرة، مشدداً على احترامه الكامل للشارقة وجماهيره مهما كان القرار النهائي، وقال: «سأظل محترفاً حتى آخر يوم لي مع الشارقة، وسأقدّم كل ما أملك داخل الملعب، لأن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه لنادٍ وجماهير منحاني الثقة والدعم طوال الفترة الماضية».

