بطاقة ربع نهائي آسيا تغازل «الأبيض الأولمبي»

يخوض المنتخب الأولمبي، في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في السعودية، مواجهة حاسمة أمام نظيره المنتخب السوري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقامة حالياً في السعودية.

ويسعى الأبيض الأولمبي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة ورفع رصيده إلى ست نقاط، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة التي تُقام بمشاركة 16 منتخباً.

ويلتقي في المجموعة ذاتها اليوم منتخبا اليابان وقطر، إذ يتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، فيما يحل الأولمبي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السوري الذي يحتل المركز الثالث، بينما يأتي المنتخب القطري في المركز الأخير دون رصيد.

وكان المنتخب الأولمبي قد خسر مباراته الأخيرة أمام اليابان «حامل اللقب» بثلاثة أهداف دون رد، فيما فاز على قطر بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى.

من جهته، سعى مدرب المنتخب الأولمبي، الأوروغوياني مارسيلو برولي، إلى تجهيز المنتخب بشكل جيد لهذه المواجهة المهمة، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام اليابان، ومن المنتظر أن يدفع بالتشكيلة نفسها التي خاضت المباراة الأولى أمام قطر، مع إمكانية إجراء تغييرات بسيطة.

ووفقاً للائحة البطولة، يتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر يتم اللجوء إلى نقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات، يليها عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، وإذا استمر التعادل يتم النظر إلى فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة، وأخيراً معيار اللعب النظيف (البطاقات)، وفي أقصى الحالات يمكن اللجوء إلى ركلات الترجيح أو القرعة.

وفي المقابل، يأمل المنتخب السوري بدوره تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى ست نقاط، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، خصوصاً بعد فوزه الأخير على قطر بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية، علماً أن المنتخب السوري كان قد تلقى خسارة كبيرة أمام اليابان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأولى.