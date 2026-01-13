مورايس: الشارقة يواجه البطائح بلا غيابات

أكد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، جاهزية فريقه للقاء البطائح، غداً، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين، معتبراً أن كل لاعبي الفريق الموجودين في القائمة لديهم الجودة، وقادرون على العمل الجماعي وتقديم أفضل ما لديهم، مشدداً على أنه يعرف المنافس جيداً، بعدما لعب أمامه كثيراً، وأضاف مورايس رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عما إذا كانت هناك أي غيابات في صفوف الفريق قبل مواجهة البطائح: «ليس لدينا أي غيابات، وليس هناك أي لاعب يمكن أن يؤثر غيابه في الفريق».

وتابع «رغم ضيق الوقت للإعداد للمباراة، إلا أن الأمر الجيد عودة الفريق للعب على ملعبه».