ماذا قال المدرب مسعود ميرال عن احتياجات الوصل في سوق انتقالات الشتاء؟

أكد مدرب الوصل، السويدي مسعود ميرال، أنه ليس في الموقف المناسب الذي يسمح له بالحديث عن احتياجات الفريق من التعاقدات الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها «الإمبراطور» أمام مضيفه شباب الأهلي 1-3، الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة بدوري أدنوك للمحترفين.

وقال ميرال لـ«الإمارات اليوم»، ردًا على تساؤلات حول احتياجات الوصل من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية: «منذ أن توليت مهمة تدريب الوصل، وتركيزي على تدريب القائمة التي يضمها الفريق، وليس اختيار لاعبين جدد للتعاقد معهم».

وأوضح: «فريقنا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولست في موقف مناسب للحديث عما يحتاجه الوصل على صعيد الصفقات الشتوية، وطوال مسيرتي التدريبية السابقة كان تركيزي منصبا على العمل مع المجموعة الموجودة، وليس اختيار لاعبين جدد، وأي لاعب جديد ينضم إلى الفريق سيكون محل ترحيب».

وأضاف: «أهنئ شباب الأهلي على الفوز، قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول ونجحنا في تسجيل هدف، لكن تفاصيل وجزئيات صغيرة خلال الشوط الثاني مكّنت شباب الأهلي من تسجيل هدفين».

وعن مستقبله مع الوصل، قال ميرال: «كل ما أفكر فيه الآن هو العمل على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير خلال الحصص التدريبية، وتحسين أداء الفريق بما ينعكس إيجابا على النتائج خلال المراحل المتبقية من الموسم الجاري».

يُذكر أن إدارة نادي الوصل اتجهت، في نوفمبر الماضي، إلى التعاقد مع المدرب السويدي مسعود ميرال بشكل مؤقت، بديلا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو، وسبق لميرال أن عمل مدربا مساعدا قبل موسمين مع المدرب الصربي ميلوش في نادي الوصل، وحقق معه ثنائية الدوري والكأس، قبل أن يتجه لتدريب دهوك العراقي، ويفوز معه بكأس الخليج، ثم جرى تعيينه لاحقا مديرا رياضيا لنادي خورفكان.