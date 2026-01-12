المقبالي يوضح تفاصيل أزمته مع مدربه سوزا خلال مباراة شباب الأهلي والوصل

اعترف حارس مرمى شباب الأهلي والمنتخب الوطني حمد المقبالي بالخطأ الذي ارتكبه خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الوصل، والتي أغضبت مدربه البرتغالي باولو سوزا، مؤكداً أنه اعتذر ويتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى، على حد تعبيره.

وقال المقبالي لـ «الإمارات اليوم» إن تصرفه داخل الملعب لم يكن موفقا، بعدما قام بلعبة خطرة داخل منطقة الجزاء، ما تسبب في غضب المدرب وطلبه من الحارس البديل البدء في عمليات الإحماء، موضحاً: «بالفعل أخطأت في حق المدرب وتعصبت أثناء الموقف، وأعلم جيدا أن المدرب كان على حق، وبين شوطي المباراة قمت بالاعتذار له، وتفهّم الموقف».

وأضاف: «من الطبيعي أن يغضب المدرب في مثل هذه الحالات، فهو بمثابة والدي داخل الفريق، وفي أي بيت قد تحدث بعض الخلافات، لكن الأهم هو الاحترام والانضباط، وقد تقبل اعتذاري، وبعد المباراة احتفلنا معا بالفوز».

وكانت اللقطة قد أثارت جدلًا خلال الشوط الأول، بعدما راوغ المقبالي مهاجم الوصل داخل منطقة الجزاء ولعب الكرة بثقة، ولكن هذا الموقف أغضب المدرب باولو سوزا كثيرا، قبل أن يتدخل مدرب حراس المرمى لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء على خط التماس.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز شباب الأهلي 3-1، الأحد، في مباراة قوية على استاد راشد في مواجهة مؤجلة من الجولة التاسعة.