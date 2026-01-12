عبدالمجيد حسين يكشف موعد العودة المحتملة لمهاجم شباب الأهلي سردار أزمون

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالمجيد حسين، عن مستجدات الحالة البدنية للمهاجم الإيراني سردار أزمون.

وقال عبدالمجيد حسين لـ«الإمارات اليوم» إن «اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ برنامجه الإعدادي تمهيداً للعودة إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، والجهازين الطبي والفني يتابعان برنامج إعداد أزمون بشكل دقيق»، مشيرا إلى أن «عودة اللاعب ستكون وفق جاهزيته البدنية الكاملة، وبما يضمن سلامته وقدرته على تقديم الإضافة المرجوة للفريق في المرحلة المقبلة من الموسم».

وأضاف: «نتابع حالة سردار بشكل مستمر مع الجهاز الطبي، ولا نفضل الاستعجال في عودته قبل اكتمال جاهزيته، وهناك احتمال أن تتراوح مدة غيابه ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، على أن يكون جاهزاً للحاق بالفريق بعد ذلك».