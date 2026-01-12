ميلوني: وقّعت رسمياً لنادي الجزيرة بعدما منحت كل الفرص للشارقة

أكد لاعب الشارقة ماركوس ميلوني أن علاقته بجماهير النادي قائمة على الاحترام المتبادل والثقة التي بُنيت داخل الملعب، مشيرا إلى أن ما يربطه بالمشجعين لا يحتاج إلى تبرير أو كلمات منمقة، موضحاً أنه وقع رسمياً لنادي الجزيرة، بعدما كان قد منح كل الفرص لـ "الملك" لتجديد عقده مع الفريق.

وقال ميلوني لـ "الإمارات اليوم": "العلاقة بيني وبين جماهير الشارقة واضحة ولا تحتاج إلى شرح، هذا النادي كان ولا يزال بيتي، والحب المتبادل ظهر في كل مباراة لعبتها بقميص الفريق، كرة القدم تُقاس بما تقدمه داخل الملعب وليس بما تقوله خارجه".

وأوضح ميلوني أن رغبته الأساسية كانت الاستمرار مع الشارقة لفترة أطول، مؤكدًا أنه لم يفكر في الرحيل إلا بعد أن تغيّرت الظروف المحيطة بمستقبله داخل النادي. وأضاف: "كنت أتمنى البقاء لسنوات إضافية، لأنني شعرت دائمًا بالراحة هنا، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي تمنيتُه، ولم ألمس رغبة حقيقية في استمراري، في المقابل وجدت نادياً آخر أبدى تقديراً واضحاً لما قدمته، وتعامل معي بطريقة مختلفة، ومع تقدمي في المسيرة شعرت أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جديدة رغم صعوبتها نفسيا".

