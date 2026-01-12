سيزار: قلبنا الطاولة على الوصل في الشوط الثاني

قال لاعب فريق شباب الأهلي، يوري سيزار، إنهم تماسكوا بعد استقبال شباكهم هدفاً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام الوصل، ونجحوا في الحصة الثانية في قلب الطاولة وتحقيق الفوز 3-1، مشيداً في الوقت نفسه بالهدف الذي سجله البديل محمد جمعة المنصوري ووصفه بـ«الرائع»، وأوضح سيزار في تصريحات صحافية عقب المواجهة، التي أقيمت، أمس، على استاد راشد، والمؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، بحضور نحو 5000 متفرج: «كانت مباراة معقدة، والمنافس لم يكن سهلاً، ولم نقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول، ومن الجيد أننا تماسكنا رغم التأخر وقلبنا الطاولة في الشوط الثاني وامتلكنا زمام الأمور».

وكان شباب الأهلي أنهى الشوط الأول متأخراً بهدف علي صالح في الدقيقة 44، لكن «فرسان دبي» قالوا كلمتهم في الشوط الثاني، إذ أدرك يوري سيزار التعادل في الدقيقة 49، ثم عاد اللاعب نفسه وسجّل هدف التقدم في الدقيقة 68، قبل أن يؤمّن البديل محمد جمعة النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 88.

وصعد «فرسان دبي» إلى وصافة الترتيب برصيد 26 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام عجمان، وبفارق أربع نقاط فقط خلف العين المتصدر، بينما تجمد رصيد «الإمبراطور» عند 22 نقطة في المركز الرابع.

وفي تعليق على استبداله مع مجموعة من زملائه في الشوط الثاني، قال سيزار: «المدرب يعمل على التدوير من أجل الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين، خصوصاً في ظل ضغط المباريات، وهو يسعى إلى توزيع الجهود».

وبخصوص هدف المنصوري الذي جاء من هجمة مرتدة نموذجية، قال يوري سيزار: «لقد سجل هدفاً رائعاً أنهى به المباراة قبل صافرة النهاية».

من جانبه، اعترف لاعب الوصل، ريناتو تابيا، بشعورهم بالألم من استمرار فقدان النقاط، مؤكداً أنهم لم يعرفوا كيف يحسمون مواجهة شباب الأهلي بعد التقدم في الشوط الأول، وأن ذلك أمر يجب تصحيحه.

وقال تابيا: «بالتأكيد كل تعادل أو خسارة في الدوري أمر صعب لأننا نفقد نقاطاً مهمة، في بداية الموسم أيضاً فقدنا عدداً من النقاط، وهذا مؤلم، وفي الشوط الأول أمام شباب الأهلي دخلنا بحثاً عن فرصتنا وحصلنا عليها وتقدمنا، لكن بعد ذلك لم نعرف كيف نحسم الأمور، وهذا مؤلم بالفعل».