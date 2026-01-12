«حشيم 153» بطلاً لثالث سباقات دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً

تُوِّج القارب «حشيم 153» للمالك والنواخذة حسن عبدالله المرزوقي، بطلاً للجولة الثالثة من سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 25 قارباً، تضم نخبة النواخذة والبحارة الذين تنافسوا في بحر دبي وصولاً إلى شواطئ جميرا.

وفي بقية المراكز جاء في المركز الثاني القارب «زلزال 217» للمالك والنواخذة مروان عبدالله المرزوقي، وحلَّ في المركز الثالث القارب «نمران 259» للمالك والنواخذة عبدالله محمد المرزوقي.

وقام مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، وأشاد بمستويات المشاركين، وقال: «الخبرات المتراكمة للنواخذة والبحارة جعلتنا نتابع سباقاً يترجم التطور المستمر في القوارب الشراعية وتحديداً فئة 43 قدماً، وهي الفئة التي حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على منحها سباقاً ثالثاً خاصاً بها».