الغسية: الأداء التصاعدي لفريق دبا يُعزّز آمال البقاء

أكد مشرف الفريق الأول بنادي دبا، الدكتور حمدان الغسية، أن فوز الفريق في مباراتين متتاليتين أسهم في تعزيز طموحات النادي بتحقيق البقاء خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الأداء التصاعدي في المستوى والنتائج يُمثّل علامة إيجابية للفريق.

وأوضح الغسية أن هذه النتائج الإيجابية ساعدت دبا على الخروج من المركزين الأخيرين في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى تسع نقاط محتلاً المركز الـ12، وذلك عقب فوزه على خورفكان بهدف دون مقابل في الجولة الـ12، بعد أن سبقه الانتصار على البطائح بالنتيجة ذاتها في الجولة التي قبلها.

وقال الغسية، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن الفوز على خورفكان عزّز الروح المعنوية للاعبين، خصوصاً أنه تحقق أمام فريق يمتلك إمكانات فنية جيدة، مضيفاً: «ورغم ذلك مازلنا في منطقة الخطر، وتنتظرنا جهود كبيرة من أجل تعزيز آمال البقاء والانتقال إلى المنطقة الدافئة، خصوصاً أن تحقيق انتصارين متتاليين كان له أثر إيجابي واضح في الحالة النفسية للفريق قبل الاستحقاقات المقبلة».

وأكد أن الجولات الماضية كشفت عن نجاح المدرب الروماني، ماريوس بانايت، في وضع بصمته الفنية سريعاً، رغم حداثة تسلمه مهمة تدريب الفريق، موضحاً أنه عمل بأسلوب تصاعدي من دون فرض ضغط بدني على اللاعبين، مع اعتماد طريقة لعب تتناسب مع إمكاناتهم الفنية، مؤكداً سعادته بالدور الذي يقوم به المدرب، والبصمة الواضحة التي بدأ الفريق يظهرها. وكشف الغسية أن فترة الانتقالات الشتوية ستشهد بعض التغييرات الفنية التي تهدف إلى تعزيز المردود العام للفريق، من بينها التعاقد مع لاعب بديل للمحترف الأردني محمود المرضي، الذي غادر صفوف الفريق أخيراً، مشيراً إلى أن من أبرز مكاسب التعاقد مع المدرب ماريوس، إلى جانب تحقيق الانتصارات، هو تعزيز الثقة لدى اللاعبين، ما انعكس على مستوياتهم داخل الملعب.

وختم الغسية تصريحاته بالقول: «تنتظرنا مباريات مهمة في الفترة المقبلة، ومن الضروري تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أمام الفرق القوية، لما لذلك من دور كبير في تحسين موقف الفريق في جدول الترتيب».