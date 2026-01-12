النقبي: «دولية دبي» محطة إعداد مهمة لمنتخب السلة قبل «الخليجية»

أكد مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، أن المنتخب الوطني سيستهل، اليوم، تجمعه الداخلي في دبي، بغياب لاعبي فريقي شباب الأهلي والشارقة، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة دبي الدولية بنسختها الـ35، التي تُقام على صالة نادي النصر، خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى الأول من فبراير المقبل.

وقال النقبي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن تسعة لاعبين سيباشرون التجمع الداخلي، الذي يُقام على صالة نادي شباب الأهلي، على أن تكتمل القائمة،، يوم 21 يناير، بانضمام لاعبي شباب الأهلي والشارقة، المرتبطين مع أنديتهم باستحقاقات الجولات الختامية والحاسمة من مرحلة المجموعات في دوري سوبر غرب - آسيا عن المنطقة الخليجية.

وأوضح أن الدعوة وُجهت إلى 17 لاعباً، حيث تضم القائمة الأولية كلاً من: سيف حامد، وعبدالعزيز خليفة (الوصل)، وحسن عبدالله، ومامادو إنداي، وحسن حيدر، وحسن الشيبة (النصر)، وراشد ناصر، وجاسم محمد، وخليفة خليل (البطائح)، على أن تكتمل القائمة بانضمام لاعبي شباب الأهلي: قيس عمر، وعمر العامري، وحامد عبداللطيف، وحسن خالد، ولاعبي الشارقة: دي ماركو ديكسون، وأحمد عبداللطيف، ومحمود وسيم، ومحمد أسد.

وأضاف النقبي أن فريقي شباب الأهلي والشارقة سيخوضان، اليوم وغداً، الجولة قبل الختامية من منافسات دوري المجموعات في دوري سوبر غرب - آسيا، حيث يلتقي شباب الأهلي مضيفه المحرق البحريني ضمن المجموعة الأولى، فيما يحل الشارقة ضيفاً على العربي القطري، على أن يختتم الفريقان مشوارهما في دور المجموعات، يومَي 19 و20 يناير، بمواجهتين حاسمتين، تجمعان شباب الأهلي مع كاظمة الكويتي، والشارقة مع الكويت الكويتي، في صراع حجز بطاقات التأهل للأدوار النهائية.

وأشار النقبي إلى أن مشاركة المنتخب في بطولة دبي الدولية تأتي ضمن خطة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في مايو المقبل، مبيناً أن «الأبيض» يتطلع من خلالها إلى الدفاع عن لقبه بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في نسخة 2022.

وختم النقبي بقوله إن بطولة دبي الدولية تمثل محطة مهمة لتحقيق أقصى استفادة فنية، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة من نخبة الأندية والمنتخبات في قارتي آسيا وإفريقيا، معرباً عن تطلعه لتقديم مستوى يليق بسمعة كرة السلة الإماراتية، خصوصاً بعد تحقيق المنتخب الميدالية البرونزية في نسخة البطولة الماضية.