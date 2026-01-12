مورايس: انتقلتُ بطريقة قانونية من الوحدة إلى الشارقة

أكّد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن مواجهة فريقه أمام الوحدة، أول من أمس، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين كانت مباراة قوية ومثيرة، مشيراً إلى أن الفريقين قدّما أداءً جيداً، والمنافسة كانت شديدة، بينما تحدث عن رحيله من الوحدة إلى الشارقة، مبيناً أنه انتقل بطريقة قانونية.

وتحدث مورايس لـ«الإمارات اليوم» عن عودته إلى استاد آل نهيان في نادي الوحدة، وقال: «جاءت الجماهير، وبعضها كان ينتقدني قليلاً بسبب رحيلي عن الفريق، والجميع يبحث عن الحقيقة، والسؤال الكبير هو لماذا تركت الوحدة فجأة، وأريد أن أقول إنه لا يوجد تفسير معقد».

وأردف: «كرة القدم عالم مهني، وأحياناً تتخذ القرارات بحسب مصالح الأطراف، وفي هذه الحالة أعتقد أن المهم هو الاحترام المتبادل بين الأطراف، ولم يتم فعل أي شيء خارج إطار العقد القانوني، ولا يوجد شيء خاص على الإطلاق».

وتابع مورايس: «هناك حديث عن أنني تركت الفريق فجأة، لكن الحقيقة أنني أرسلت رسالة رسمية لإخطار الإدارة بإنهاء العقد، وكل شيء كان احترافياً وهذه المرحلة انتهت، وأنا الآن مدرب الشارقة، وفصل الوحدة انتهى».

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية احترام الأمور المهنية، وعدم كشف كل التفاصيل للجمهور، مضيفاً: «الحقيقة أحياناً لا يجب أن تكون علنية، والإدارة تعلم بكل شيء، وأنا أعلم، وأعتقد أن هذا هو الأسلوب المهني الصحيح مع الاحترام المتبادل، وأنا أحترم النادي كثيراً، وانتهى الموضوع، إنها كرة القدم».

أما بالنسبة إلى المباراة، فقال: «أعتقد أن المباراة كانت جيدة من الفريقين، والمنافسة كانت قوية جداً، ولعبنا مباراة جميلة، أنا سعيد برؤية تحسن فريقي، وبالطبع سعيد أيضاً برؤية التزام الوحدة في الحفاظ على الأداء والمنافسة على صدارة الدوري».

وأشار مورايس إلى أن فريق الشارقة يمر بعملية واضحة ومحددة، وأن كل الأمور واضحة بالنسبة لهم، معرباً عن رضاه بتحسن الأداء على الرغم من صعوبة المباراة كونها خارج ملعبهم، وقال: «كانت مباراة صعبة لأنها كانت خارج ملعبنا، لكنني سعيد بتحسن الفريق، وبالطبع هناك بعض الأمور التي يجب معالجتها، مثل تقليل الأهداف التي نستقبلها».

كما لفت مورايس إلى الجهد الكبير الذي يبذله الفريق في ظل كثافة المباريات، وقال: «الفريق يلعب كل ثلاثة أيام ويبذل جهداً كبيراً، وأنا سعيد بالتزام مجموعة اللاعبين الذين نملكهم».

وعن مستقبل اللاعب ميلوني، قال مورايس: «سمعنا أن ميلوني قد ينتقل خارج الشارقة، وكل مدرب يريد أفضل لاعب لديه، ولا أعرف ما إذا كان سيغادر أم لا، لكن من ناحية العقد لديه الإمكانية للمغادرة، وبالنسبة لنا إذا غادر علينا إيجاد حلول بما نملك، أو ربما مع لاعب آخر».

واختتم مورايس حديثه: «سأتمنى دائماً الأفضل للاعب لأنه لاعب جيد، لكن هذه حياته، وإذا رأى أن الأفضل له هو الرحيل، فلا يمكنني فعل الكثير».

