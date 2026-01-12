بوعصيبة: «مسارات دبي للدرّاجات الهوائية» تدعم انتشار اللعبة

أكّد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدرّاجات، المهندس منصور بوعصيبة، أن مبادرة «مسارات دبي للدرّاجات الهوائية» تُمثّل خطوة نوعية في مسيرة دعم الرياضة المجتمعية في إمارة دبي، وتسهم في تعزيز ثقافة ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية وانتشارها بين مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم أنماط الحياة الصحية والمستدامة.

وكانت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أطلقت مبادرة «مسارات دبي للدرّاجات الهوائية»، التي أُقيمت، صباح أول من أمس، في مسار ند الشبا بدبي، ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى دعم الرياضة المجتمعية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة.

وقال منصور بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «إن المبادرة تسهم في إبراز ما تمتلكه دبي من بنية تحتية متطورة لمسارات الدرّاجات الهوائية، وتحويلها إلى مساحات مفتوحة لممارسة الرياضة المجتمعية، ومثل هذه المبادرات تسهم في توسيع قاعدة الممارسين، ونشر ثقافة استخدام الدرّاجة وسيلةً رياضيةً وصحيةً ومستدامةً».

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدرّاجات أن «مشاركة منتخب الإمارات للدرّاجات في أولى جولات المبادرة تحمل رسالة واضحة لدعم هذه المبادرات المجتمعية، وتعكس حرص الاتحاد على الوجود الميداني والتفاعل المباشر مع المجتمع، بما يسهم في تحفيز الهواة والشباب على ممارسة رياضة الدرّاجات، والاقتراب من أجواء المنافسات الرسمية».

وأضاف بوعصيبة: «الوجود اللافت للقيادات الرياضية ولاعبي المنتخب الوطني، يمنح المبادرة زخماً رياضياً وإعلامياً، ويساعد في التعريف بأهدافها وتعزيز انتشارها»، مؤكداً أن المبادرات المجتمعية تُشكّل قاعدة أساسية لاكتشاف المواهب.