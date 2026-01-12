30 هدفاً في افتتاح بطولة «كأس دبي الفضية للبولو»

انطلقت منافسات النسخة الـ16 من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026، بمشاركة أربعة فِرَق خاضت مباراتين حافلتين بالإثارة والندية، نجحت خلالهما في تسجيل 30 هدفاً، في مؤشر واضح إلى القوة الفنية للمنافسات منذ بدايتها. من جانبه، أشاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، سعيد بن دري، بالمستوى الفني في اليوم الافتتاحي، مؤكداً أن هذا المستوى يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة البولو في الدولة، وقال: «إن الأندية الإماراتية، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وكوادر وطنية مؤهلة، قادرة على تنظيم وإنجاح كبرى البطولات الرياضية».

وحقق فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش فوزاً عريضاً على فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، في المباراة الأولى التي اتصفت بالقوية امتدت لخمسة أشواط، بنتيجة 9-7، بينما شهدت المباراة الثانية، التي جمعت فريق الإمارات بقيادة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، فوز فريق الحبتور بنتيجة 9-5.