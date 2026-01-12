ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

اختُتمت، أمس، منافسات النسخة السادسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على مدار يومين، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في منطقة العين، بمشاركة مميّزة من لاعبي فئتَي الشباب A (16–17 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق)، لتشكل البطولة انطلاقة قوية للموسم الرياضي الجديد.

وأعربت اللاعبة، مريم المرزوقي، من أكاديمية أدما، المتوجة بذهبية وزن الديك في فئة الشباب A، عن سعادتها بالنتيجة التي حققتها، مؤكدة أن المنافسة في هذه الفئة تتطلب تركيزاً عالياً، وقدرة على اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة.