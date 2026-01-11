سوزا: قدرات محمد جمعة المنصوري تؤهله للعب في أوروبا

هنأ المدير الفني لفريق شباب الأهلي، المدرب البرتغالي باولو سوزا، لاعبيه على الفوز المهم على ضيفهم الوصل بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري «أدنوك» للمحترفين، مؤكدًا أن الأداء كان إيجابيًا أمام فريق متمرس بالبطولات.

وخص سوزا حديثه بالنجمه الشاب محمد جمعة المنصوري، مشيداً بمواهبه وقدراته الاحترافية، قائلًا: «محمد يمتلك مهارات وعزيمة وفكر احترافي يؤهله للعب في أوروبا. هو يتطور باستمرار ويركز بشكل دائم على تقديم الأفضل على أرض الملعب، ويستحق ثقة الفريق والإدارة والجهاز الفني».

وأضاف المدرب: «دخلنا المباراة بتركيز عالٍ خلال الدقائق الأولى، وتمكنا من صناعة العديد من الفرص، لكن افتقرنا بعض الشيء للتركيز. قمنا بإجراء تغييرات ذكية من ضمنها الدفع بالموهبة محمد جمعة المنصوري، الذي سجل هدفًا رائعًا وحاسمًا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وهو ما منح الفريق السيطرة والديناميكية على أرض الملعب».

وأكد سوزا أن التغييرات كانت ناجحة في تغيير نمط اللعب، مما ساعد على تسجيل هدفين إضافيين، مشيرًا إلى أن قدرات المنصوري تسمح له باللعب على المستوى الأوروبي إذا أتيحت له الفرصة.

وقال: «أتمنى له اللعب والاحتراف في الدوري الأوروبي، فهو يظهر بشكل دائم القدرة على التأثير في المباريات ويثبت نفسه كلاعب مميز في كل مواجهة».