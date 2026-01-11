بثلاثية في الوصل.. شباب الأهلي يفرض هيمنته على «ديربي دبي»

حقق شباب الأهلي فوزًا ثمينًا ومهمًا على ضيفه الوصل بنتيجة 3-1، في «ديربي دبي» المؤجل من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي أقيم على استاد راشد بحضور نحو خمسة آلاف متفرج.

وكان لجماهير أصحاب الأرض الصوت الأعلى طوال اللقاء، إذ لم تتوقف عن تقديم الدعم المعنوي للاعبين، ليواصل «فرسان دبي» نتائجهم القوية ويستمروا في الضغط على العين المتصدر.

وبهذه النتيجة، صعد شباب الأهلي إلى وصافة الترتيب برصيد 26 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام عجمان، وبفارق أربع نقاط فقط عن العين المتصدر، فيما تجمد رصيد الوصل عند 22 نقطة في المركز الرابع.

وكان شباب الأهلي قد أنهى الشوط الأول متأخرًا بعد تقدم الوصل عن طريق علي صالح في الدقيقة 44، إلا أن «فرسان دبي» عادوا بقوة في الشوط الثاني، حيث أدرك يوري سيزار التعادل في الدقيقة 49، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 68، فيما أمن البديل محمد جمعة الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.