يونايتد يهزم الاتفاق ويتصدر دوري الدرجة الأولى

حقق فريق يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 من منافسات دوري الدرجة الأولى على استاد نادي شباب الأهلي بمنطقة العوير في دبي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يونايتد إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا على دبا الحصن صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، والفجيرة ثالثًا برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الأخير.

وسجل أهداف يونايتد البرتغالي صامويل لويس (هاتريك) في الدقائق 5 و8 و47، بينما سجل لفريق الاتفاق كل من اللبناني علاء مزهر (27) وسيف الرميثي (83).

وتعد صدارة يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو دافعًا فنيًا مهمًا للفريق، استعدادًا لمباراته المقبلة أمام الوحدة ضمن دور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة المقررة في فبراير المقبل.