30 هدفاً حصيلة افتتاح بطولة كأس دبي الفضية للبولو

انطلقت منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026 بصورة استثنائية، بعدما تحوّل حفل الافتتاح إلى كرنفال رياضي وفني مبهر، عكس المكانة المتنامية للبطولة على خريطة بطولات البولو في المنطقة، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء مثالية أسهمت في تقديم عروض فنية عالية المستوى.

وشهد اليوم الافتتاحي مشاركة أربعة فرق خاضت مباراتين حافلتين بالإثارة والندية، نجحت خلالهما في تسجيل 30 هدفًا، في مؤشر واضح على القوة الفنية للمنافسات منذ بدايتها.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، في مقدمتهم نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، سعيد بن دري، ومدير الفعاليات في مجلس دبي الرياضي عيسى شريف، والأمين العام لاتحاد البولو محمد الحريز، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو، الشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم، وهند الحوسني، ومهرة فلكناز.

وأشاد سعيد بن دري بالمستوى الفني الذي قدمته الفرق الأربعة في اليوم الافتتاحي، مهنئًا اللاعبين على الأداء المتميز، ومؤكدًا أن هذا المستوى يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة البولو في الدولة.

وقال: «ما شاهدناه في الافتتاح يدعو للفخر والاعتزاز، سواء من حيث الأداء الفني أو التنظيم الاحترافي، والحضور الجماهيري يثلج الصدور ويؤكد نجاح الحدث».

وأضاف: «أن الأندية الإماراتية، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وكوادر وطنية مؤهلة، قادرة على تنظيم وإنجاح كبرى البطولات الرياضية».

من جانبها، أعربت مهرة فلكناز، عضو مجلس إدارة اتحاد البولو ورئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام، عن سعادتها بانضمامها إلى أسرة بولو الإمارات، مشيرة إلى أن النجاح الفني والتنظيمي والحضور الجماهيري اللافت لليوم الافتتاحي شكّل مصدر فخر واعتزاز.

وعلى صعيد المنافسات، حقق فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش فوزًا عريضًا على فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، في مباراة قوية امتدت لخمسة أشواط، فرض خلالها بنجاش سيطرته منذ البداية، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون مقابل، وواصل تفوقه في الأشواط الأربعة التالية، لينهي اللقاء بنتيجة 9 أهداف مقابل 7.

أما المباراة الثانية، فجاءت بمثابة نهائي مبكر، وجمعت فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، إذ تمكن الأخير من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 9 أهداف مقابل 5.