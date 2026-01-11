«الأولمبي» يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية أمام اليابان

خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الياباني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد صالة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة. ويملك المنتخب الأولمبي مباراة واحدة متبقية في هذا الدور أمام المنتخب السوري. ودفع «الأبيض» ثمن الأخطاء الدفاعية، إذ جاء الهدف الأول للمنتخب الياباني بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة، ما أربك حسابات المنتخب الأولمبي. وبهذه النتيجة تجمد رصيد «الأبيض» عند ثلاث نقاط، فيما ضمن المنتخب الياباني، حامل لقب النسخة الماضية، التأهل إلى الدور ربع النهائي، رافعاً رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية.