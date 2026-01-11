لوكاس بيمنتا: تفاصيل صغيرة وراء تعادل الوحدة مع الشارقة

قال مدافع فريق الوحدة، لوكاس بيمنتا، إن بعض التفاصيل الصغيرة كانت وراء نتيجة التعادل الإيجابي أمام الشارقة، وإن عليهم التعلم منها والاستعداد لمواجهة العين في الجولة المقبلة التي وصفها بالمباراة المنتظرة، والتي تحسّر على الغياب عنها بداعي تراكم الإنذارات.

وكان «العنابي» قد وقع في فخ التعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد آل نهيان، ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وسط حضور جماهيري لم يتجاوز أربعة آلاف متفرج.

وقال بيمنتا في تصريحات صحافية عقب المباراة: «قدمنا مباراة جيدة، وفي بعض الأوقات سيطرنا وكانت لدينا فرص للتسجيل. فريق الشارقة حصل على فرصتين وسجل منهما. هذه المباريات تُحسم بالتفاصيل الدقيقة، وعلينا أن نتعلم منها ونستعد للقاء العين فهو لقاء منتظر».

وأضاف المدافع، الذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم في لقاء الشارقة وسيغيب عن «كلاسيكو أبوظبي» أمام العين بداعي تراكم الإنذارات، أنه كان في كامل تركيزه من أجل تفادي الحصول على أي إنذار في المباراة.

وقال: «أشعر بالحزن لأن البطاقة الصفراء التي حصلت عليها أمام الشارقة ستمنعني من مواجهة العين. كنت أعمل على تفاديها. مواجهة العين مهمة لأنها ديربي، ولدي ثقة في زملائي اللاعبين».

ورفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، متخلفاً بفارق خمس نقاط عن العين المتصدر (30 نقطة) قبل «كلاسيكو أبوظبي» المرتقب يوم السبت المقبل، فيما رفع الشارقة رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر مع مباراة مؤجلة.

وحول ابتعاد الفريق بفارق خمس نقاط كاملة عن العين المتصدر حالياً وفقدان فرصة تضييق الفارق عقب التعادل مع الشارقة، قال بيمنتا: «نحن نعمل ونجتهد. نحن الفريق الذي لعب لفترات طويلة بعدد ناقص من المحترفين الأجانب. بالنسبة لنا نقوم بما يجب علينا القيام به. التعادل أمام الشارقة لم يكن أمام منافس سهل، فقد واجهنا فريقاً قوياً».

من جانبه، عبّر لاعب الشارقة خالد الظنحاني عن عدم رضاهم عن نتيجة التعادل، مؤكداً أنهم كانوا يطمحون للخروج بالنقاط الثلاث كاملة، خصوصاً أنهم يرغبون في التقدم في جدول الترتيب.

وقال: «لعبنا بشكل جيد أمام فريق قوي ومنافس على الدوري. يجب علينا الاجتهاد أكثر. سنأخذ الإيجابيات التي خرجنا بها من المباراة. كنا نطمح للنقاط الثلاث وعلينا التقدم في جدول الترتيب».

وأضاف: «لدينا إحساس بالمسؤولية. المجهود الذي نبذله لا يعكس موقعنا في جدول الدوري. نعد الجماهير بأننا سنواصل تقديم كل ما لدينا حتى نهاية الموسم».