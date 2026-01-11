حمدة اّل علي بطلة كأس محمد بن راشد للقدرة

فازت الفارسة حمدة جاسم آل علي بلقب النسخة الـ19 من كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، التي أقيمت أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 169 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ونالت حمدة آل علي اللقب على صهوة الجواد «إس دبليو هينكول» المملوك لإسطبلات البوادي 3، بعدما جاءت في المركز الـ24 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، مسجلة زمناً قدره 1:36:31 ساعة، وتقدمت إلى المركز الـ20 في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بزمن قدره 3:01:59 ساعات، وواصلت تقدمها في المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً بحصولها على المركز الـ16 بزمن قدره 4:25:21 ساعات، وصعدت إلى المركز العاشر في المرحلة الرابعة لمسافة 30 كيلومتراً بزمن قدره 5:39:05 ساعات، قبل أن تقفز إلى الصدارة وتحصل على المركز الأول في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 6:14:19 ساعات.

وجاءت الفارسة ميثاء محمد القبيسي في المركز الثاني ممتطية صهوة الجواد «كازينو» المملوك إلى إسطبلات إف 3، حيث حلت في المركز الـ26 في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:36:32 ساعة، وتقدمت إلى المركز الـ14 في المرحلة الثانية بزمن قدره 3:01:43 ساعات، وصعدت إلى المركز التاسع في المرحلة الثالثة بزمن بلغ 4:24:57 ساعات، بينما تراجعت إلى المركز الـ11 في المرحلة الرابعة بزمن قدره 5:39:23 ساعات، وأنهت السباق في المركز الثاني بتسجيلها زمناً قدره 6:14:55 ساعات في المرحلة الخامسة.

وحصل على المركز الثالث الفارس منصور سعيد الفارسي، ممتطياً صهوة الجواد «تاتارينو» المملوك إلى إسطبلات إم أر إم، إذ جاء في المركز الـ25 في بزمن قدره 1:36:32 ساعة، وقفز إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية بزمن قدره 3:01:37 ساعات، وتراجع إلى المركز الـ19 في المرحلة الثالثة بزمن قدره 4:25:39 ساعات، بينما صعد إلى المركز الثاني في المرحلة الرابعة بزمن قدره 5:38:22 ساعات، ونال المركز الثالث في المرحلة الخامسة بزمن قدره 6:15:22 ساعات.