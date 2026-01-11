أهداف شباب الأهلي والوصل المشتركة تتصادم في «ديربي دبي» الـ 33

يأمل فريق شباب الأهلي الاقتراب خطوة إضافية من العين المتصدر عندما يستقبل عند الساعة 19:45 من مساء اليوم جاره الوصل في «ديربي دبي» رقم 33 بتاريخ مواجهات الفريقين، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويدخل الطرفان اللقاء بأهداف مشتركة، تتمثل في حصد النقاط الثلاث، بالتزامن مع اقتراب ختام الدور الأول للمسابقة، وهو ما يزيد من حدة التنافس بينهما، الذي ظل سمة بارزة في تاريخ لقاءات الطرفين.

وتتقارب مستويات الفريقين على الصعيد التاريخي مع أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض، إذ جمعت 32 مباراة سابقة بين الفريقين، حقق خلالها «فرسان دبي» 13 فوزاً مقابل 11 لـ«الإمبراطور»، فيما انتهت ثماني مواجهات بالتعادل، ويتفوق شباب الأهلي في عدد الأهداف المسجلة بواقع 53 هدفاً، مقابل 43 هدفاً للوصل.

وسيكون الطريق ممهداً أمام «فرسان دبي»، ثالث الترتيب برصيد 23 نقطة مع مباراة مؤجلة، للاقتراب أكثر من العين المتصدر بـ30 نقطة، إذ يعيش الفريق حالة من التوازن الفني بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في آخر مباراتين بالبطولة.

وتبرز صلابة الدفاع على نحو لافت، إذ لم تستقبل شباك شباب الأهلي سوى هدف واحد في 10 جولات، ويعود ذلك الهدف إلى شهر سبتمبر الماضي، خلال الخسارة أمام العين صفر–1، ما جعل مرمى الفريق الذي يحرسه الدولي حمد المقبالي يخرج بشباك نظيفة في تسع مباريات.

وقال مدرب شباب الأهلي، باولو سوزا: «المباراة مهمة مثل بقية مباريات سباق الدوري، وعلينا العمل على الاستمرارية فيما نفذناه منذ بداية العام». وأشاد المدرب بجماهير فريقه، مؤكداً أهمية حضورهم في جميع المباريات، سواء داخل الديار أو خارجها.

في المقابل، يدرك الوصل، رابع الترتيب برصيد 22 نقطة، أهمية الفوز لتعزيز حظوظه في البقاء قريباً من الصدارة، إذ إن أي نتيجة غير الفوز قد تعقّد مهمته في المنافسة على اللقب، خصوصاً بعد خروجه من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين.

وقال مدرب الوصل، مسعود ميرال: «شباب الأهلي فريق جيد، لكن نحن الوصل، وسنقدم مباراة تليق باسم النادي».