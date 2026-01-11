«يونايتد» يصطدم بالاتفاق وعينه على صدارة «الدرجة الأولى»

يخوض فريق يونايتد مواجهة مهمة، مساء اليوم، عندما يحل ضيفاً على فريق الاتفاق عند الساعة 18:25 مساءً، في المباراة التي تُقام على استاد نادي شباب الأهلي بمنطقة العوير في دبي، وتعد نتيجة المباراة فرصة ثمينة بالنسبة لـ«يونايتد» ومدربه المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، للصعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى.

وتُقام المباراة بشكل مبكر لحساب الجولة الـ14، نظراً لتزامن موعدها مع مباريات الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة، حيث سيواجه «يونايتد» فريق الوحدة مطلع فبراير المقبل، كونه الفريق الوحيد الذي يمثل أندية الدرجة الأولى في الأدوار المتقدمة من البطولة.

ويحتل «يونايتد» المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر دبا الحصن الذي يملك 22 نقطة، فيما يقبع فريق الاتفاق في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات بقية فرق الدوري ضمن الجولة الـ13 يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

